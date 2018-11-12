«В замешательстве»: сибиряков обескуражил парень с голыми ногами в минус 20

СЕГОДНЯ 08:26 2018-11-12T08:26:46+03:00

Для некоторых новосибирцев утро понедельника началось с шока: в минус 21 по улице шел парень в шортах. Фото: страница Михаила Докукина facebook.com.

Сегодня утром в Новосибирске было ниже 20 градусов

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Сегодня утром, 12 ноября новосибирцы встретили на улице молодого человека, который шел по улице в коротких шортах.

Фото парня, идущего по улице в летних шортах и кроссовках, но зато в шапке и перчатках выложил на своей странице в соцсетях житель Новосибирска Михаил Докукин. При этом автор фото добавляет, что на тот момент температура воздуха была ниже 20 градусов.

— На улице минус 21, время 9 утра и это Новосибирск — в замешательстве, — подписал фото сибиряк.

Парень на фото легко одет: шорты, толстовка, носки и кроссовки на ногах, из зимнего гардероба на нем только шапка и перчатки. Правда за спиной у него рюкзак, и непонятно, то ли молодой человек так идет на работу, то ли он заблудился или перепутал наш сибирский город с курортом.