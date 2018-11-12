«Цвет настроения — Боярский»: пассажиров метро удивил одетый в полушубок и сапоги мужчина с каре и усами
В образе повстречавшегося в новосибирском метро персонажа удивляет все: и прическа, и одежда, и даже портфель.
Фото импозантного мужчины появилось в группе «Мода новосибирского метро». Сибиряк с черным каре и такими же жгуче-черными усами, одетый в полушубок и высокие сапоги, а также мраморного цвета брюки или лосины, немного удивил сибиряков своим необычным видом. Образ мужчины дополнила сумка-портфель в цвет сапог.
Новосибирцы тут же разглядели в мужчине схожесть с известным российским актером Михаилом Боярским, скорее всего, из-за похожих усов. Вот что они написали по этому поводу:
— Зачем он так? — задаются немым вопросом одни.
— Цвет настроения — Боярский, — отвечают другие.