«Цвет настроения — Боярский»: пассажиров метро удивил одетый в полушубок и сапоги мужчина с каре и усами

СЕГОДНЯ 07:42 2018-11-12T07:42:55+03:00

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В образе повстречавшегося в новосибирском метро персонажа удивляет все: и прическа, и одежда, и даже портфель.

Фото импозантного мужчины появилось в группе «Мода новосибирского метро». Сибиряк с черным каре и такими же жгуче-черными усами, одетый в полушубок и высокие сапоги, а также мраморного цвета брюки или лосины, немного удивил сибиряков своим необычным видом. Образ мужчины дополнила сумка-портфель в цвет сапог.

Новосибирцы тут же разглядели в мужчине схожесть с известным российским актером Михаилом Боярским, скорее всего, из-за похожих усов. Вот что они написали по этому поводу:

— Зачем он так? — задаются немым вопросом одни.

— Цвет настроения — Боярский, — отвечают другие.