Новосибирские скрипачки показали клип на популярную песню Цоя, снятый на деньги фанатов

СЕГОДНЯ 07:02 2018-11-12T07:08:51+03:00

Сибирячки сняли клип-кавер на песню Виктора Цоя. Стоп-кадр с видео youtube.com на канале string trio SILENZIUM.

Сибирячки за несколько часов собрали деньги на клип и уехали снимать его в Белокуриху

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Три сибирячки со скрипками сделали кавер и сняли красивый клип на песню Виктора Цоя «Пачка сигарет».

Девушки — скрипачки из новосибирского трио Silenzium 11 ноября выложили в интернете свой новый клип-кавер на песню Цоя, деньги на который им помогли собрать поклонники. Выбор девушек пал на песню «Пачка сигарет».

В октябре мы писали, что женское скрипичное трио Silenzium за несколько часов собрали себе деньги на новый клип, около 35 тысяч рублей, и уехали снимать его в Белокуриху. Снимали на природе и часть — в помещении.

— Песня же меланхоличная довольно, вот и надо было красивую, затухающую осеннюю природу снять, эти пейзажи желтые. Поэтому Белокуриха идеально подошла, — рассказала «КП» — Новосибирск одна из участниц скрипичного трио, виолончелистка и руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.

Новосибирское струнное трио Silenzium — это три девушки, играющие на скрипках и виолончели самую разную музыку от классики до тяжелого рока. В Новосибирске девушки не устают удивлять своих поклонников. Например, в сентябре они устроили полуторачасовой концерт в переходе метро.