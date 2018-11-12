В Новосибирской области завершился проект «Мобильный отряд «Лектор»

СЕГОДНЯ 05:12 2018-11-12T05:44:23+03:00

Общение подростков и пожилых людей - важный момент в работе Центра патриотического воспитания Новосибирской области. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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12 ноября в Новосибирске подведут итоги областного проекта «Мобильный отряд «Лектор». В течение полугода сотрудники Центра патриотического воспитания Новосибирской области совместно с ветеранскими организациями общались с подростками, и эти встречи стали по-настоящему важными для школьников.

- Суть проекта - это посещение детских лагерей, школ, лицеев, гимназий и проведение интересных встреч с ребятами, - объяснил сотрудник центра Максим Безбородов.- Например, об истории военно-морского флота и развитии отечественного вооружения рассказывали ветераны российской армии, про трагедию малолетних узников времен Великой Отечественной Войны - один из тех, кому удалось выжить в фашистских концлагерях.

Во время подведения итогов проекта Центр патриотического воспитания Новосибирской области поощерит наиболее активных участников.