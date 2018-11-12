«Лэнд Ровер» разгромил остановку и снес продуктовые киоски в Калининском районе: трое травмированы

СЕГОДНЯ 04:59 2018-11-12T06:08:29+03:00

Инцидент произошел сегодня, 12 ноября в 2:35 ночи, рядом с универмагом «Калининский»

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Внедорожник Land Rover влетел в продуктовые киоски и снес остановку в Калининском районе.

— Водитель 1985 года рождения, без водительских прав, находясь за рулем «Лэнд Ровера» ехал по улице Танковая со стороны Народной в сторону улицы Б. Хмельницкого и возле дома №1 по улице Б. Хмельницкого не справился с управлением, влетел в остановку, после чего протаранил киоски, — рассказала старший инспектор пропаганды отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску капитан полиции Анна Варновская.

В аварии травмирован пассажир 1987 года рождения, у него ушиб левого бедра, пассажир 1989 года рождения, у него ушибы конечностей и ушиб теменной области, а также сам водитель, он был доставлен в больницу с переломом 9-го грудного позвонка.