На зиму хватит: неравнодушные новосибирцы принесли в зоопарк 16 тонн овощей и фруктов

СЕГОДНЯ 04:30 2018-11-12T04:30:54+03:00

Варенье из груши и черноплодной рябины: в зоопарке собрали овощи и фрукты для зимовки зверей

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Неравнодушные сибиряки приняли участие в акции «Добрый урожай»: в течение трех месяцев жители Новосибирска и районов области приносили и привозили в зоопарк овощи и фрукты, выращенные на своих огородах для живущих в зоопарке животных.

— Сезонные продукты обогащают рацион животных, даже хищникам в обязательном порядке даем немного растительного корма. Часть из полученных угощений животные получают свежими, а из некоторых делаем консервы и варенье. Так, для медведей сварили варенье из ранеток, груши и черноплодной рябины. Весной, когда они проснутся, такое полезное лакомство им очень пригодится, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

В прохладных помещениях будут храниться тыквы, кабачки, морковь, репа, свекла и картофель. Например, тыкву очень любят лемуры- в их рационе тыква присутствует до весны.

— Всего в рамках акции «Добрый урожай» зоопарк собрал более 16 тонн овощей и фруктов. Помимо этого, новосибирцы передали для животных 15 кг речной рыбы и 1000 штук перепелиных яиц.