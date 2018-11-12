Погода на день в Новосибирске: 12 ноября минус 11 мороза и небольшой снег

СЕГОДНЯ 03:40 2018-11-12T03:40:25+03:00

Морозы в Новосибирске заметно ослабнут, на время в городе немного потеплеет, до минус 5-10 градусов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня в городе днем морозы отступят, ожидается небольшой снег.

— В понедельник, 12 ноября в Новосибирске будет переменная облачность, ночью и днем местами небольшой снег, метель, в отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем будет минус 9-11 градусов, ночью мороз усилится до минус 20-22 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, местами небольшой снег, днем по северу в отдельных районах умеренный снег, метели, при прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Дневная температура составит минус 8-13 градусов, но к ночи опять вернутся 28-градусные морозы.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам снежный день. Температура воздуха днем составит минус 11 градусов, ночная будет еще меньше, до минус 10 градусов. В последующие дни в городе ожидается небольшое послабление морозов, температура днем будет до минус 5 градусов.