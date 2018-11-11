2018-11-11T13:59:09+03:00
Происшествия

Утонул в Темном озере: снегоход провалился под лед в Новосибирской области

ЧП произошло в Барабинском районе 10 ноября, через сутки спасатели достали тело погибшего...
Виктория МИНАЕВА
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Трагедия произошла на Темном озере.Трагедия произошла на Темном озере.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Спасатели узнали о трагедии в субботу вечером. Глава Новониколаевского сельсовета Барабинского района сообщил, что двое местных жителей катались на снегоходе в районе озера Темное.

— Не справившись с управлением, упали со снегохода, из-за чего один из мужчин провалился под тонкий лед, второй не пострадал, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Тело погибшего нашли только в воскресенье, 11 ноября. Сейчас его передали полиции для проведения экспертизы и установления всех деталей трагедии. Тем временем спасатели напоминают об элементарных правилах для владельцев снегоходов:

— Как и любым другим транспортным средством, управлять снегоходом в нетрезвом состоянии недопустимо. При передвижении на снегоходе по водоему, если лед недостаточно крепкий, существует опасность провалиться под лед. Двигаясь на большой скорости, можно не заметить такие препятствия как низко расположенные электрические или телеграфные провода, скрытые под снегом ограждения из колючей проволоки. Серьезным препятствием в поездке на снегоходе могут стать железнодорожные пути. Их пересечение крайне не рекомендуется, — говорят в ГУ МЧС.

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