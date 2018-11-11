Новосибирский депутат спасла котенка во время выборов в Хакасии

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-11T13:40:34+03:00

Малыша нашли на улице и уже пристроили в семью

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К выборам в Хакасии сейчас приковано особое внимание. Там идет второй тур выборов главы региона. Из разных уголков России в Хакасию съехались наблюдатели. В том числе сейчас там находится депутат Госдумы от Новосибирской области, коммунистка Вера Ганзя.

— Всего в Хакасию приехали около 40 новосибирских коммунистов. Не меньше и из других регионов. Меня направили в Усть-Абаканский район. В первом туре наш кандидат в этом районе набрал 46,61%, а кандидат от ЕР 29,56%. Результат этот можно укрепить, если не допустить махинаций. За тем и приехали, — написала в Фейсбуке Ганзя.

Помимо постов о традиционных нарушениях на избирательных участках, Вера Анатольевна рассказала трогательный случай со спасением котенка.

— По пути между избирательными участками в городе Усть-Абакане спасли погибающего от холода и голода котенка. Это котенок на удачу, — рассказала депутат, добавив, что малыша уже пристроили в семью.

Некоторые подписчики с юмором отреагировали на эту историю: «Хоть одно доброе дело за поездку», «Везите его в Думу на воспитание», но большинство поблагодарили сибирячку за отзывчивость, ведь в Хакасии сейчас стоят морозы...

Малышу уже нашли новый дом.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ