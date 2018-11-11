18-летняя воровка: девушка украла золото на 53 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 10:57 2018-11-11T10:57:51+03:00

Подозреваемую задержали, а вот драгоценности придется еще поискать

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Новосибирская полиция ищет золото. Драгоценности пропали из дома люди, проживающих на улице Татьяны Снежиной. Предполагаемую воровку поймали, а вот от добычи она успела выгодно избавиться.

- Задержали 18-летнюю жительницу Калининского района, которая подозревается в совершении квартирной кражи. Преступление было совершено 8 ноября в жилом доме на улице Татьяны Снежиной, где подозреваемая похитила у хозяйка золотые изделия на сумму 53 тысячи рублей, - сообщает областное управление МВД России.

Задержанная уже привлекалась. В прошлый раз она попалась по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь полиция возбудили дело о краже. Однако похищенное нужно еще найти.

Еще до того, как попала в руки сыщиков, девушка сдала похищенное в ломбард.

- Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску похищенных драгоценностей, - заверяет пресс-служба областного главка МВД России.