«Она даже не подозревала, что горит»: сибиряк рассказал, как спас жизнь соседке

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-11T09:40:23+03:00

В Новосибирской области житель Сосновки спас от огня соседку и ее дом.

Изменить размер текста: A A

В Новосибирской области мужчина спас жизнь своей соседке. Пожар произошел в селе Сосновка Искитимского района.

— Вечером я увидел у соседей зарево большое, побежал к ним. Оказалось, действительно, это пожар: огонь распространился по сайдингу от фундамента до крыши дома. Сориентировался, вызвал пожарную бригаду и побежал к своему дому — там у меня стояли два ведра с водой, начал ликвидировать огонь, верхнее пламя сбил и стал соседке стучать. Она была дома и даже не подозревала, что горит — ветер на улице сильно шумел, — признался герой Иван Степанов.

Интересно, что он же в конце октября помогал пожарным тушить крупный пожар, который мог выжечь село. Что касается дома соседки, то Иван тушил огонь до того момента, как приехали спецмашины. Воду, говорит, набирал в бане.

В МЧС говорят, что в этом году около ста человек помогали им бороться с огнем.

— Историй спасений стало больше, чем в 2017 году, — добавляют в пресс-службе ведомства.