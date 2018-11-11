«Это ужасные затраты»: новосибирский краевед высказался против нового имени для аэропорта «Толмачево»

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-11T09:19:21+03:00

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Десять имен претендуют украсить вывеску новосибирского аэропорта «Толмачево». Александр Покрышкин, Михаил Лаврентьев, Евгений Мешалкин, Николай Гарин-Михайловский, Арнольд Кац, Георгий Байдуков, Валентин Коптюг, Павел Сухой, Валерий Чкалов и Яков Цивьян вошли в лонг-лист конкурса «Великие имена России». Но новосибирцы отнеслись к проекту неоднозначно. Известный краевед Константин Голодяев заявил, что против нового имени для аэропорта «Толмачево».

— Я сторонник того, чтобы имена присваивались по географической местности. У нас есть замечательное село Толмачево, именем которого и называется аэропорт, - рассказал на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Голодяев. - И это не единственный случай в стране — Кольцово, Огурцово, Внуково — все это топографические имена. Не думаю, что сейчас надо переименовывать аэропорты. Это затратно, ужасные затраты. И потом сделают, например, аэропорт имени Гарина-Михайловского, что вообще звучит дико, и что? Это не значит, что все захотят узнать, кто это такой. Если говорить про другие названия, то у Покрышкина достаточно много мест в городе, у Мешалкина — есть клиника Мешалкина. Но главное даже не это, главное, что есть сложившие топономические названия. И надо их придерживаться. А то завтра мы узнаем что-нибудь нехорошее о человеке, чьим именем мы назвали какой-то объект, и повторится история, как с Иосифом Виссарионовичем. Был Сталин хороший, все называли им, а потом все пришлось переименовывать.

Сторонники идеи переименования аэропортов считают, что такой конкурс заставит молодежь изучать свою историю. Возможно, кто-то увидит незнакомую фамилию в названии аэропорта и станет выяснять, кем был этот человек.

— У нас очень много аббревиатур было в советское время, никто никогда не задумывался, как это расшифровывается, — не соглашается с этой версией Голодяев.

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