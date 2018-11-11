2018-11-11T08:36:52+03:00
Происшествия

Жительница Новосибирска угнала у соседки детскую коляску

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража»
Виктория МИНАЕВА
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Коляска - теперь вещдок в деле о краже в Советском районе Новосибирска.Коляска - теперь вещдок в деле о краже в Советском районе Новосибирска.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Советском районе Новосибирска раскрыта необычная кража. 2 ноября из подъезда дома по улице Гидромонтажной пропала детская коляска. Оперативники стали искать воровку и вышли на 29-летнюю ранее не судимую жительницу того же жилмассива — ОбьГЭС. Улика — детская коляска — была найдена у другой девушки, молодой мамы, которая эту коляску купила у преступницы.

— Причиненный ущерб составил 3 тысячи рублей. Задержанную проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, — говорят в ГУ МВД по Новосибирской области.

В МВД уже возбудили уголовное дело по статье «Кража», девушке грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или два года колонии.

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