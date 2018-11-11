Жительница Новосибирска угнала у соседки детскую коляску
В Советском районе Новосибирска раскрыта необычная кража. 2 ноября из подъезда дома по улице Гидромонтажной пропала детская коляска. Оперативники стали искать воровку и вышли на 29-летнюю ранее не судимую жительницу того же жилмассива — ОбьГЭС. Улика — детская коляска — была найдена у другой девушки, молодой мамы, которая эту коляску купила у преступницы.
— Причиненный ущерб составил 3 тысячи рублей. Задержанную проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, — говорят в ГУ МВД по Новосибирской области.
В МВД уже возбудили уголовное дело по статье «Кража», девушке грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или два года колонии.