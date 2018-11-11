Новосибирские полицейские ищут жертв карманника

СЕГОДНЯ 08:10 2018-11-11T08:10:30+03:00

Воришка погорел в одном из кафе на площади Гарина-Михайловского

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В Новосибирске полицейские ищут жертв грабителя. Жулика задержали ранним утром 10 ноября.

— В 6.30 утра в полицию поступило сообщение о грабеже в кафе на площади Гарина-Михайловского. — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — Мужчина, вошедший в зал, открыто похитил из кармана одного из посетителей сотовый телефон и попытался убежать.

Беглеца задержал патруль ППС, телефон вернули владельцу, а жулика доставили в отдел полиции, где возбудили уголовное дело по статье

«Грабеж». Оперативники предполагают, что у карманника еще могут быть жертвы.

— Это 32-летний ранее судимый за кражу житель Искитима, в последнее время находился в Новосибирске и может быть причастен к кражам и грабежам, совершенным в районе площади Гарина-Михайловского, — говорят в ГУ МВД по Новосибирской области.

Если вы пострадали от этого человека, звоните по телефонам: (383) 232-21-11, 232-27-06, 232-20-95, 232-20-96.