2018-11-11T06:25:08+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день 11 ноября: гололед и -29 в пригороде

Какая будет погода в Новосибирске на день 11 ноября
Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирск пришла настоящая зима.В Новосибирск пришла настоящая зима.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Синоптики рассказали, как будет погода в Новосибирске на день. 11 ноября ожидается сильный мороз.

— В пригороде до -29, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — 11 ноября в первой половине дня ожидается погода без осадков. Местам изморозь. Ветер западный 3-8 метра в секунду. Температура воздуха днем -20, -22 С. На дорогах гололедица.

Синоптики отметили, что в регионе уже зафиксированы первые зимние -30.

— За минувшие сутки ночная температура местами опускалась до -30 С, — говорят в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

С понедельника в городе потеплеет, в к середине недели термометр покажет -6 градусов. Для коммунальных служб прогноз не очень утешительный: снег ожидается в понедельник, вторник и четверг.

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