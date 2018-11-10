Вот это трюк: новосибирец снял на видео, как ест бутылку

СЕГОДНЯ 21:00 2018-11-10T21:00:43+03:00

Режиссер Олег Захаров использует в кино «стекло» из сахара – оно легко разбивается и не опасно для актеров

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Олег Захаров выложил в сеть необычный ролик. На нем новосибирский режиссер, каскадер и спортсмен показывает реквизит для съемок кино – специальные бутылки, сделанные из сахара. Герои фильмов могут бить такие бутылки об неприятелей, или даже об себя.

- Недавно меня спросили, можно ли сахарные бутылки, которые мы делаем, раздавить рукой, и безопасно ли это. Поскольку проверять лучше всего на самом себе, сейчас я раздавлю эту бутылку, и посмотрим, что будет, - говорит в кадре Олег Захаров и сжимает бутыль в кулаке.

От давления «стекло» бьется и разлетается на множество осколков.

- Никаких болевых ощущений никаких ран и царапин нет, - комментирует режиссер. - Так что можно эти бутылки смело давить рукой, разбивать об голову и даже использовать вот таким вот образом.

На этих словах Олег Захаров берет крупный осколок и с громким хрустом съедает его.

Напомним, Захаров снимает приключенческие фильмы с большим количеством каскадерских сцен. Кроме этого является актером, а также – тренером по карате.