Вот это трюк: новосибирец снял на видео, как ест бутылку
Олег Захаров выложил в сеть необычный ролик. На нем новосибирский режиссер, каскадер и спортсмен показывает реквизит для съемок кино – специальные бутылки, сделанные из сахара. Герои фильмов могут бить такие бутылки об неприятелей, или даже об себя.
- Недавно меня спросили, можно ли сахарные бутылки, которые мы делаем, раздавить рукой, и безопасно ли это. Поскольку проверять лучше всего на самом себе, сейчас я раздавлю эту бутылку, и посмотрим, что будет, - говорит в кадре Олег Захаров и сжимает бутыль в кулаке.
От давления «стекло» бьется и разлетается на множество осколков.
- Никаких болевых ощущений никаких ран и царапин нет, - комментирует режиссер. - Так что можно эти бутылки смело давить рукой, разбивать об голову и даже использовать вот таким вот образом.
На этих словах Олег Захаров берет крупный осколок и с громким хрустом съедает его.
Напомним, Захаров снимает приключенческие фильмы с большим количеством каскадерских сцен. Кроме этого является актером, а также – тренером по карате.
Новосибирец показал людям, как ест бутылку.