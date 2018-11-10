Мама, остынь: в Новосибирске малолетний ребенок запер мать на балконе

СЕГОДНЯ 18:19 2018-11-10T18:20:01+03:00

Спасатели уже спешили на помощь женщине, но та уговорила малыша открыть

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Новосибирских женщин приходится спасать от их же детей. Такие ситуации кажутся курьезными, но только не для сибирячек, которые испытали неприятности на себе.

Почти одновременно в городе произошло два похожих ЧП.

- В11:02 поступила информация о том, что на улице Виктора Уса малолетний ребенок закрыл маму на балконе. С помощью уговоров женщине удалось убедить малыша открыть ей двери до приезда спасателей. В 11:23 возле захлопнутой двери оказалась молодая мама на ул. Красный Проспект. В квартире остались двое ребятишек 1 и 4 лет. Спасатели МАСС прибыли по указанному адресу и в 11:47 обеспечили доступ матери в квартиру, - сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Впрочем, сотрудники поясняют, что эти ситуации опасны для самих детей, которые не понимают, что делают. В описанных случаях малыши не пострадали, однако оставаться внутри квартиры для таких крох – очень рискованно.

- Оставленные без присмотра дети могут попасть в беду. Сегодня этого не произошло, благодаря оперативной работе спасателей, - предупреждает МАСС.