Мама, остынь: в Новосибирске малолетний ребенок запер мать на балконе
Новосибирских женщин приходится спасать от их же детей. Такие ситуации кажутся курьезными, но только не для сибирячек, которые испытали неприятности на себе.
Почти одновременно в городе произошло два похожих ЧП.
- В11:02 поступила информация о том, что на улице Виктора Уса малолетний ребенок закрыл маму на балконе. С помощью уговоров женщине удалось убедить малыша открыть ей двери до приезда спасателей. В 11:23 возле захлопнутой двери оказалась молодая мама на ул. Красный Проспект. В квартире остались двое ребятишек 1 и 4 лет. Спасатели МАСС прибыли по указанному адресу и в 11:47 обеспечили доступ матери в квартиру, - сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.
Впрочем, сотрудники поясняют, что эти ситуации опасны для самих детей, которые не понимают, что делают. В описанных случаях малыши не пострадали, однако оставаться внутри квартиры для таких крох – очень рискованно.
- Оставленные без присмотра дети могут попасть в беду. Сегодня этого не произошло, благодаря оперативной работе спасателей, - предупреждает МАСС.