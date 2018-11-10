2018-11-10T13:59:02+03:00
Происшествия

Сотрудники МЧС борются с торфяным пожаром под Новосибирском

Пламя вспыхнуло в Коченевском районе
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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На месте происшествия работают пожарные. Фото: МЧС.На месте происшествия работают пожарные. Фото: МЧС.
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В Новосибирской области разгорелся торфяной пожар. ЧП – в Коченевском районе.

МЧС отправило на место происшествия спасателей. Районная администрация выделила экскаватор и другую технику. Привлечено четыре единицы пожарной техники и 13 спасателей.

- Благодаря принятым мерам, задымления на федеральной трассе и в ближайших населенных пунктах нет, - сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области. - Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, один из очагов торфяного пожара уже локализован. Всего площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

По данным ведомства, угрозы задымления населенных пунктов нет.

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