2018-11-10T12:45:09+03:00
Происшествия

Упал и не смог подняться: спасатели ночью выехали к мужчине, который пострадал в собственном гараже

Житель Новосибирска повредил позвоночник, упав с деревянной лестницы
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Мужчина пострадал, упав с лестницы. Фото: МАСС.Мужчина пострадал, упав с лестницы. Фото: МАСС.
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Спасатели ночью помогли обездвиженному новосибирцу. 54-летний мужчина пострадал из-за неудачного падения. Ремонтировал двухэтажный гараж. Когда спускался по деревянной лестнице, проломилась ступенька.

- Он неудачно упал, повредив позвоночник. По указанному адресу в Кировский район города на улицу Палласа выехал оперативный экипаж спасателей. Врачи «скорой помощи» обезболили мужчину, а спасатели МАСС переложили его на щит и жесткие носилки. После чего, используя альпснаряжение, мужчина был эвакуирован с нижнего помещения гаража, - сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Пострадавшего перенесли в машину «скорой помощи». По информации спасателей, от вызова, до окончания работ ушло всего полчаса.

Мужчина пострадал в собственном гараже.

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