2018-11-10T10:48:43+03:00
Происшествия

Чета пенсионеров погибла в ночном ДТП под Новосибирском

Авария произошла в Убинском районе
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция выясняет причины ДТП.Полиция выясняет причины ДТП.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В ночь с пятницы на субботу под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 00:15 в Убинском районе. Об этом сообщает областное управление МВД России.

— 66-летний житель Иркутской области, управлявший автомобилем Toyota, двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в направлении Омска и на 1227-м километре, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Mercedes, — такой информацией обладают правоохранители.

И сам водитель «Тойтоты», и его пассажирка — 64-летняя женщина — погибли на месте.

Теперь полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все детали.

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