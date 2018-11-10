Чета пенсионеров погибла в ночном ДТП под Новосибирском
Авария произошла в Убинском районе
Полиция выясняет причины ДТП.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В ночь с пятницы на субботу под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 00:15 в Убинском районе. Об этом сообщает областное управление МВД России.
— 66-летний житель Иркутской области, управлявший автомобилем Toyota, двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в направлении Омска и на 1227-м километре, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Mercedes, — такой информацией обладают правоохранители.
И сам водитель «Тойтоты», и его пассажирка — 64-летняя женщина — погибли на месте.
Теперь полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все детали.