Пример для нового поколения: в Новосибирске почтили память погибших бойцов

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-10T10:26:18+03:00

Митинг завершился возложением венка и цветов к постаменту мемориала, а знаменный взвод прошел торжественным маршем

Военные и гвардейцы встретились у мемориала и дали залп в честь павших сослуживцев

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В День памяти у мемориала «Воинам-сибирякам, погибшим при исполнении воинского долга» состоялся митинг памяти. Участвовали военные и сотрудники Росгвардии.

- Мы свято чтим и помним подвиг каждого погибшего сотрудника и военнослужащего. Их пример беззаветного служения Отечеству, закону и профессии всегда будет перед нами. На примерах их мужества и героизма мы воспитываем новое поколение воинов правопорядка, которым не безразлична безопасность и спокойствие нашей Родины, - сказал командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов.

Погибших героев почтили минутой молчания под звуки оружейных залпов. Завершился митинг возложением венка и цветов к постаменту мемориала, а знаменный взвод прошел торжественным маршем.