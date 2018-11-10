Шестилетний пленник: ребенок оказался заблокированным в автомобиле

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-10T09:31:46+03:00

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В Новосибирске ребенок оказался заблокированным в машине. При этом, сам он не мог открыть двери — был пристегнут в детском кресле. В свои шесть лет не понимал, как действовать.

Взрослые вызвали спасателей, чтобы те помогли. Звонок оперативному дежурному поступил в 9:40, и скоро наряд был уже на месте — на улице Эйхе в Первомайском районе.

— Буквально за несколько минут разблокировали двери салона и передали ребенка матери, - докладывает Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Сотрудники обращаются к взрослым:

— Будьте внимательны, не оставляйте детей в автомобиле одних без присмотра, не забывайте ключи в замке зажигания. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.