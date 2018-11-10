Сменил внешность и стал бродяжничать: полиция полтора года разыскивала разбойника

СЕГОДНЯ 06:15 2018-11-10T06:15:09+03:00

Чтобы не попасть в колонию, мужчина скитался и скрывался в приюте

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Опасаясь наказания, мужчина сменил внешность и стал бродяжничать. Так в полиции рассказывают про мужчину из ближнего зарубежья. Его подозревают в разбое, совершенном еще полтора года назад.

События, о которых говорят правоохранители, произошли еще 21 мая 2017 года. Тогда к сотрудникам, дежурившим на стании Коченево, обратился мужчина. Он заявил, что стал жертвой нового знакомого.

- Потерпевший и подозреваемый познакомились на новосибирском автовокзале и отправились на заработки на одно из сельхозпредприятий региона. В день первой зарплаты мужчины организовали застолье. Совместное распитие спиртного неожиданно завершилось дракой, в ходе которой потерпевший получил многочисленные переломы костей черепа. Затем новый знакомый похитил у него 1000 рублей и скрылся, - сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В полиции тогда возбудили дело по статье о разбое. Найти виновника долго не удавалось, но, наконец, появился подозреваемый.

- Осознавая содеянное, иностранец сменил одежду, внешность и больше года бродяжничал, тем самым скрываясь от правоохранителей, - рассказывают в органах.

Нашли человека в одном из новосибирских приютом. Теперь выясняют, нет ли на счету задержанного и других преступлений.