Разыскиваются жертвы: новосибирская полиция поймала двух грабителей

СЕГОДНЯ 05:54 2018-11-10T05:54:12+03:00

Тех, кто пострадал от мужчин на фото, просят обратиться в полицию. Фото: МВД.

В МВД считают, что есть потерпевшие, которые не обращались в органы

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Новосибирская полиция задержала двух мужчин. По мнению сыщиков, эта пара промышляла грабежами. Есть и конкретный факт, который известен правоохранителям. Это случай, который произошел 8 ноября на улице Северной.

- С применением физической силы похитили у 52-летнего мужчины сумку, в которой находились мобильный телефон, два портмоне, денежные средства, наручные часы и документы, после чего скрылись, - рассказывают о преступлении в областном управлении МВД России.

Потерпевший обратился в органы. Тогда и задержали криминальную пару. Одному 26 лет, другому – 32.

Но полицейские считают, что на счету этих мужчин могу быть и другие преступления. Всех, кто пострадал – просят дать показании. С сотрудниками отдела можно связаться по телефонам: 232 - 10 - 02; 232 - 10 – 26, 232 - 10 - 74.