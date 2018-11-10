Погода в Новосибирске на день: 10 ноября будет настоящая зима
Температура опускается уже до -22 градусов
Погода в Новосибирске - зимняя.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:
Теплая осень в Новосибирске закончилась. Ноябрьская погода уже мало отличается от зимней.
10 ноября температура в городе и области опустится до -22 градусов. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
«10 ноября в первой половине дня ожидается погода без осадков. Местами изморозь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха -20, -22 С. На дорогах сильная гололедица», - прогнозируют синоптики.