2018-11-10T05:34:11+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 10 ноября будет настоящая зима

Температура опускается уже до -22 градусов
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Погода в Новосибирске - зимняя.Погода в Новосибирске - зимняя.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Теплая осень в Новосибирске закончилась. Ноябрьская погода уже мало отличается от зимней.

10 ноября температура в городе и области опустится до -22 градусов. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

«10 ноября в первой половине дня ожидается погода без осадков. Местами изморозь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха -20, -22 С. На дорогах сильная гололедица», - прогнозируют синоптики.

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