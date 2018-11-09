В Новосибирске наградят самых креативных патриотов
15 ноября в Доме культуры железнодорожников наградят победителей областного конкурса на лучшую работу по патриотическому воспитанию и смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление, посвященного Дню народного единства.
- В программе мероприятия не только церемония награждения победителей, но и презентация методичексих пособий «Гражданское патриотическое воспитание в Новосибирской области: актуальные подходы и практика реализаций», - рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - А также посещение Музея боевой славы воинов-сибиряков в Доме офицеров новосибирского гарнизона.
В центре патриотического воспитания Новосибирской области уверены: такие мероприятия очень важны.
- Проведение подобных мероприятий позволяет сдедать жизнь жителей Новосибирской области боле яркой, закладывает новые традиции патриотического воспитания подрастащего поколения, - уверена Ольга Липатникова.