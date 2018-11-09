«Нужно провести аудит»: в минздраве региона пообещали начать строительство онкоцентра в 2020 году

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-09T12:41:45+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях губернатор региона Андрей Травников рассказал о том, что строительство онкологического центра в Новосибирской области отложили. Сегодня министр здравоохранения объяснил почему:

— Три недели назад мною было инициировано проведение аудита онкологической службы региона. Мы уже посчитали сколько онкологических коек развернуто на территории сегодня, какой у нас персонал. Следующий этап — оценка помещений и наличия оборудования и его работоспособности, — объяснил «КП»-Новосибирск» Константин Хальзов.

По словам министра, губернатору до конца года предоставят медико-техническое обоснование онкологического центра.

— Еще раз хочу сказать — вопроса о том, что это программа закрывается — нет. Мы хотим подойти к ней адекватно. Нужно понять, что нам необходимо на территории, какую помощь мы можем оказывать самостоятельно как субъект, какую помощь мы сможем передать федеральным клиникам, которые также параллельно развиваются в этом направлении и очень интенсивно. В 2019 году мы будем разрабатывать проект, и предварительно начало строительства предполагается в 2020 году, — заявил Константин Хальзов.