В Новосибирской области пройдет форум ветеранских организаций

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-09T12:05:30+03:00

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13 ноября в Искитиме пройдет зональная конференция «Ветераны всегда в строю». Именно она даст старт региональному форуму ветеранских организаций, который пройдет в Новосибирской области в ноябре. О том, что в рамках форума ждет пожилых сибиряков, рассказал Максим Безбородов, сотрудник Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Среди целей форума сами ветераны выделяют организацию дискуссионных площадок для обмена опытом, представления успешных практик работы и оказания методической помощи друг другу, - подчеркнул Максим Безбородов. - И, конечно, они надеются просто хорошо пообщаться, потому что многим есть, что друг другу рассказать.

Пройдут встречи ветеранов не только в Искитиме: 15 ноября мероприятие состоится в Краснозерском, а спустя почти неделю, 21 ноября, - в Татарске.