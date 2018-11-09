2018-11-09T10:54:18+03:00
Общество

Убил, а мясо зарыл под снегом: под Новосибирском полицейские поймали браконьера

В Баганском районе Новосибирской области поймали охотника, который убил косулю
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина застрелил косулю и спрятал с охотниками разделанную тушу в лесу под снегом. Фото: МВД по Новосибирской области.Мужчина застрелил косулю и спрятал с охотниками разделанную тушу в лесу под снегом. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Инцидент произошел 8 ноября в лесном массиве около села Владимировка в Баганском районе. Работник охотнадзора обнаружил место забоя сибирской косули, о чем тут же сообщил в полицию.

— Недалеко от места происшествия полицейские остановили два отечественных автомобиля, в которых находились четверо мужчин. Все они были доставлены в отделение полиции, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В отделении выяснилось, что косулю убил 48-летний ранее не судимый житель Багана. При этом он не имел соответствующего разрешения на добычу этого вида животных. Полицейские изъяли у подозреваемого оружие и боеприпасы к нему.

— Позже выяснилось, что контейнер с мясом убитой косули мужчины спрятали в лесу под снегом,- добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — незаконная охота. Проводится расследование.

Мужчина показал место, где он убил косулю. Фото: МВД по Новосибирской области.

Мужчина показал место, где он убил косулю. Фото: МВД по Новосибирской области.

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