Убил, а мясо зарыл под снегом: под Новосибирском полицейские поймали браконьера
Инцидент произошел 8 ноября в лесном массиве около села Владимировка в Баганском районе. Работник охотнадзора обнаружил место забоя сибирской косули, о чем тут же сообщил в полицию.
— Недалеко от места происшествия полицейские остановили два отечественных автомобиля, в которых находились четверо мужчин. Все они были доставлены в отделение полиции, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В отделении выяснилось, что косулю убил 48-летний ранее не судимый житель Багана. При этом он не имел соответствующего разрешения на добычу этого вида животных. Полицейские изъяли у подозреваемого оружие и боеприпасы к нему.
— Позже выяснилось, что контейнер с мясом убитой косули мужчины спрятали в лесу под снегом,- добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье — незаконная охота. Проводится расследование.
Мужчина показал место, где он убил косулю. Фото: МВД по Новосибирской области.