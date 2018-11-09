2018-11-09T10:10:49+03:00
Происшествия

Застрелил и выбросил с пятого этажа: сибиряк получил 9 лет строго режима за жестокое убийство

Хладнокровное убийство произошло в Новосибирске 21 февраля 2017 года
Надежда ЯРКОВА
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Сибиряк получил срок в колонии строго режима за жестокое убийство молодого человека.Сибиряк получил срок в колонии строго режима за жестокое убийство молодого человека.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В четверг, 8 ноября Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве.

Напомним, в одном из домов на Дуси Ковальчук компания малознакомых мужчин вместе выпивала, и в какой-то момент застолье превратилось в серьезный конфликт. В пьяной драке 21-летнего новосибиррца расстреляли и выбросили в окно, из-за чего он погиб. Подозреваемого в преступлении Олега Хващевского вычислили по камерам видеонаблюдения. У него изъяли травматический пистолет и другие вещественные доказательства.

По приговору суда мужчина признан виновным в убийстве: он три раза выстрелил из травматического пистолета, задев жизненно важные органы Тангаева.

— Первым выстрелом он произвел сквозное огнестрельное ранение ногтевой фаланги 1-го пальца левой кисти, вторым выстрелом слепую — непроникающую огнестрельную рану передней брюшной стенки слева. Третий выстрел в потерпевшего попал в раму окна.

Не имея возможности сбежать, раненный Тангаев открыл кухонное окно и стал просить помощи у прохожих, пытаясь сбежать от убийцы через это самое окно на 5-ом этаже. В это время Хващевский, вытолкнул раненого через проем открытого, в результате чего Тангаев при ударе о землю скончался, — рассказали в пресс-службе суда.

Подсудимый виновным себя не признал, заявив, что это была самооборона. Суд, однако, признал его виновным в умышленном причинении смерти.

— Олегу Хващевскому назначено наказание — 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — добавили в ведомстве.

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