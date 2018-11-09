«Вот это нормальная снежная баба»: в Новосибирске слепили фигуристую скульптуру в корсетном платье

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-09T09:14:45+03:00

Необычная скульптура из снега появилась на улице Степная 6 в Новосибирске

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Когда у сибиряков есть немного свободного времени, они лепят снеговиков, а если еще и талант — то изящные снежные скульптуры. Одна такая появилась в Ленинском районе.

— Кому-то в Ленинском районе уже надоело лепить снеговиков, и он сделал снежную скульптуру, — написал к фото автор. Фото снежного шедевра появилось в соцсетях в паблике «Типичный Новосибирск».

Скульптура получилась изящной и утонченной: девушка в наряде 17 века, одетая в корсетное платье, выгодно подчеркивающее снежную грудь и собранные вверх в прическу волосы. У снежной девушки даже очерчены проборы на пышной юбке. На такую можно только любоваться.

Новосибирцы тоже по достоинству оценили старания автора этого снежного шедевра. Вот что они пишут по этому поводу:

— Вот это нормальная снежная баба, — отмечает один.

— Снежная тетя, — добавляет второй.

— Скульптор развлекается. Талант! — признает третий.

— Школяры сломают, — переживает четвертый.