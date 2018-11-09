Баскетболисты Новосибирска прервали серию гостевых поражений

СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-09T08:36:28+03:00

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В первой четверти на паркете солировали хозяева. Максим Захаров вёл МБА за собой, набрав 13 очков. Первую десятиминутку «Новосибирск» уступил 18:29. Во втором периоде подопечные Владимира Певнева нашли свою игру. «Новосибирск» не только сумел отыграть отставание в счёте (28:14), но и ушел на большой перерыв лидируя с разницей в 3-очка — 46:43.

В третьей четверти гости продолжили наращивать своё преимущество, доведя разницу в счёте до 10-ти очков— 68:58. На мгновение показалось, что сибиряки смогут удержать преимущество. Но в четвёртой десятиминутки баскетболисты МБА почувствовали свой бросок, вернулись в игру и стали сокращать разницу в счёте. В итоги болельщики стали свидетелями напряжённой концовки. За 23 секунды до завершения матча, 3-очковый Александра Мартынова вывел новосибирцев вперёд. МБА могли спасти игру, но в последней атаке бросок не достиг цели. «Новосибирск» победил — 84:83.

Таким образом сибиряки прервали неудачную серию игр против московской команды. Напомним, в прошлом сезоне новосибирцы уступили все три матча баскетболистам МБА.

Выездное турне «Новосибирска» продолжается. Свой следующий матч команда сыграет 10 ноября, в Ижевске, против «Купол-Родники».