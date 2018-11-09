2018-11-09T08:23:17+03:00
Происшествия

Не доехали: автобус с новосибирскими туристами улетел с трассы под Шерегешем

До курортного Шерегеша автобус не доехал 30 километров
Надежда ЯРКОВА
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Автобус с туристами, ехавшими из Новосибирска в Шерегеш, разбился на трассе.Автобус с туристами, ехавшими из Новосибирска в Шерегеш, разбился на трассе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Автобус с туристами из Новосибирска попал в ДТП на трассе, не доехав до Шерегеша.

— Сегодня, 9 ноября рано утром на трассе, не доезжая 30 километров до Шерегеша, съехал в кювет автобус, перевозивший туристов из Новосибирска. Несмотря на то, что машина врезалась в дерево, ни водитель, ни пассажиры не получили ни единой царапины, — сообщает очевидец, подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

А вот автобус получил значительные повреждения. По словам очевидцев, в районе ДТП очень скользкая дорога.

— Сами удивились как водитель не пострадал, панель вся сдвинулась, а ноги при этом не зажало, — добавил один из пассажиров автобуса.

Напомним, что синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, ожидается похолодание, на дорогах — гололед.

В аварии никто не пострадал, автобус получил значительные повреждения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В аварии никто не пострадал, автобус получил значительные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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