«Мне казалось, мы вчера круто танцевали»: сибирячка рассмешила пользователей Инстаграма роликом про поход в клуб
Сибирячка Полина Дубкова не похожа на обычную тусовшицу: девушка не пьет спиртное, так что если и бывает в клубах, то только чтобы потанцевать с друзьями. Но ради своего нового ролика все же пригубила из рюмки у барной стойки.
- Вы не подумайте чего, пили мы только воду, - смеется Полина. – Меня наоборот ругали за то, что я слишком хорошо двигаюсь, а не как выпившая девушка на танцполе. Так что пришлось учиться танцевать по-другому.
Идею самого ролика придумала блогер Карина Кросс, которая и стала патнершей Полины в видео.
- Карина сразу сказала, что почти не умеет танцевать, так что я ее учила движениям для клипа. Зато с чувством юмора у нее все отлично, и она меня учила придумывать шутки для вайнов.
Пользователям соцсетей шуточный ролик понравился: он уже набрал более 44 тысяч лайков.
- Сначала как бог танца, а потом лучше не вспоминать, - описывают свои походы в клубы одни.
- У меня такое же утро было после посвящения в общаге, - вспоминают другие.
- Так всегда: вроде, танцуешь как богиня, а нифига, - смеются третьи.
- Давайте ещё, классно получилось, - хвалят девушек четвертые.
Cибирячка рассмешила пользователей Инстаграма роликом про поход в клуб.