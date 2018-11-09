2018-11-09T07:49:35+03:00
Общество

«Мне казалось, мы вчера круто танцевали»: сибирячка рассмешила пользователей Инстаграма роликом про поход в клуб

Полина Дубкова призналась, что не пьет, и сложнее всего ей было сыграть пьяную
Татьяна СОЛОВОВА
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Полине сложнее всего было изобразить танцы пьяной девушки, потому что она не пьет спиртное. Фото: стоп-кадр.Полине сложнее всего было изобразить танцы пьяной девушки, потому что она не пьет спиртное. Фото: стоп-кадр.
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Сибирячка Полина Дубкова не похожа на обычную тусовшицу: девушка не пьет спиртное, так что если и бывает в клубах, то только чтобы потанцевать с друзьями. Но ради своего нового ролика все же пригубила из рюмки у барной стойки.

- Вы не подумайте чего, пили мы только воду, - смеется Полина. – Меня наоборот ругали за то, что я слишком хорошо двигаюсь, а не как выпившая девушка на танцполе. Так что пришлось учиться танцевать по-другому.

Идею самого ролика придумала блогер Карина Кросс, которая и стала патнершей Полины в видео.

- Карина сразу сказала, что почти не умеет танцевать, так что я ее учила движениям для клипа. Зато с чувством юмора у нее все отлично, и она меня учила придумывать шутки для вайнов.

Пользователям соцсетей шуточный ролик понравился: он уже набрал более 44 тысяч лайков.

- Сначала как бог танца, а потом лучше не вспоминать, - описывают свои походы в клубы одни.

- У меня такое же утро было после посвящения в общаге, - вспоминают другие.

- Так всегда: вроде, танцуешь как богиня, а нифига, - смеются третьи.

- Давайте ещё, классно получилось, - хвалят девушек четвертые.

Cибирячка рассмешила пользователей Инстаграма роликом про поход в клуб.

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