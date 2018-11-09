В Новосибирске появился новый супергерой: веселящий сибиряков человек-пятница
В Новосибирске в одном из дворов замечен новый супергерой: человек-пятница.
Видео с ним появилось в соцсетях сегодня утром, в пятницу, 9 ноября. Мужчина на видео, одетый в кожанку, шапку с медвежьими ушами и большие черные ботинки пританцовывает с бутылкой «Колы» в руках возле мусорных контейнеров. Причем видно, что танцует он для конкретного зрителя — девушки, которая и сняла его танец, при этом заливаясь от смеха.
Пользователи соцсетей оценили позитивный настрой сибиряка в пятницу утром. Вот что они думают по этому поводу:
— Офигенный типок, живет, не заморачиваясь рамками общественного мнения! Всем бы нам так жить! — пишет один.
— Называется, жизнь удалась, — добавляет второй.
Он уже знаменитее Киркорова — отмечает третий.
— Наш сосед, хороший добрый парень,- отзывается о нем четвертый.
Но есть и такие, кто имеют другое мнение о весельчаке:
— Похоже в голове там вместо мозга карусель, на которой он сидит еще ребенком, с сахарной ватой в руке, — скептически добавляет пятый.
Человек-пятница..