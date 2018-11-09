2018-11-09T07:31:50+03:00
Общество

В Новосибирске появился новый супергерой: веселящий сибиряков человек-пятница

Видео было снято в одном из новосибирских дворов
Надежда ЯРКОВА
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Сибиряк поднял настроение своим танцем в одном из дворов Новосибирска. Стоп-кадр с видео в instagram.com АСТ-54.Сибиряк поднял настроение своим танцем в одном из дворов Новосибирска. Стоп-кадр с видео в instagram.com АСТ-54.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске в одном из дворов замечен новый супергерой: человек-пятница.

Видео с ним появилось в соцсетях сегодня утром, в пятницу, 9 ноября. Мужчина на видео, одетый в кожанку, шапку с медвежьими ушами и большие черные ботинки пританцовывает с бутылкой «Колы» в руках возле мусорных контейнеров. Причем видно, что танцует он для конкретного зрителя — девушки, которая и сняла его танец, при этом заливаясь от смеха.

Пользователи соцсетей оценили позитивный настрой сибиряка в пятницу утром. Вот что они думают по этому поводу:

— Офигенный типок, живет, не заморачиваясь рамками общественного мнения! Всем бы нам так жить! — пишет один.

— Называется, жизнь удалась, — добавляет второй.

Он уже знаменитее Киркорова — отмечает третий.

— Наш сосед, хороший добрый парень,- отзывается о нем четвертый.

Но есть и такие, кто имеют другое мнение о весельчаке:

— Похоже в голове там вместо мозга карусель, на которой он сидит еще ребенком, с сахарной ватой в руке, — скептически добавляет пятый.

Человек-пятница..

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