Далеко не уедем: в Новосибирске продолжают расти цены на бензин

СЕГОДНЯ 06:44 2018-11-09T06:45:01+03:00

В Новосибирске за прошедшую неделю вновь выросла цена на бензин и дизельное топливо

Изменить размер текста: A A

Цены на бензин и дизтопливо на новосибирских заправках медленно, но верно поднимаются каждую неделю. Так с 29 октября по 6 ноября цены на дизельное топливо выросли на 1,7%, на бензин тоже изменились, но незначительно.

— Бензин марки АИ-92 можно купить за 41,43 рубля за литр, АИ-95 в среднем на заправках продают за 43,1 рублей за литр

Дизельное топливо сейчас можно приобрести с среднем за 45,3 рубля за литр, бензин АИ-92 сейчас стоит около 40,2 рублей за литр, за АИ-95 в среднем на заправках продают за 43,41 рублей за литр, а АИ-98 можно купить за 47,95 рублей за литр, — сообщает Новосибирскстат. — Средняя цена на бензин по области составила 41,69 рублей за литр.

Статистики отметили, что больше всего поднялись цены на дизельное топливо, теперь он продается за 47,27 рублей за литр.