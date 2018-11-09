2018-11-09T06:45:01+03:00
Экономика

Далеко не уедем: в Новосибирске продолжают расти цены на бензин

В Новосибирске за прошедшую неделю вновь выросла цена на бензин и дизельное топливо
Надежда ЯРКОВА
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Бензин на заправках поднимается в цене каждую неделю.Бензин на заправках поднимается в цене каждую неделю.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Цены на бензин и дизтопливо на новосибирских заправках медленно, но верно поднимаются каждую неделю. Так с 29 октября по 6 ноября цены на дизельное топливо выросли на 1,7%, на бензин тоже изменились, но незначительно.

— Бензин марки АИ-92 можно купить за 41,43 рубля за литр, АИ-95 в среднем на заправках продают за 43,1 рублей за литр

Дизельное топливо сейчас можно приобрести с среднем за 45,3 рубля за литр, бензин АИ-92 сейчас стоит около 40,2 рублей за литр, за АИ-95 в среднем на заправках продают за 43,41 рублей за литр, а АИ-98 можно купить за 47,95 рублей за литр, — сообщает Новосибирскстат. — Средняя цена на бензин по области составила 41,69 рублей за литр.

Статистики отметили, что больше всего поднялись цены на дизельное топливо, теперь он продается за 47,27 рублей за литр.

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