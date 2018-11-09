2018-11-09T05:54:37+03:00
Происшествия

Пошли на зеленый свет: в Первомайском районе двое парней оказались под колесами «Ниссана»

Водитель «Ниссана» сбил двух парней на пешеходном переходе в Первомайском районе
Надежда ЯРКОВА
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Двое молодых людей попали Фото: "Инцидент.Новосибирск".Двое молодых людей попали Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Авария произошла вчера вечером, 8 ноября. Пострадали двое пешеходов, переходивших дорогу по «зебре».

— Около дома №126 по улице Героев Революции на пешеходном переходе сбили двух пешеходов, — сообщают в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» со ссылкой на службу аварийных комиссаров Альянс.

По словам водителя Ниссана, он ехал по улице Героев Революции со стороны Первомайской. На пересечении с улицей Аксенова он проезжал перекресток, в это время пешеходам загорелся зеленый свет и двое парней резко начали движение. Водитель пытался уйти от столкновения, но не получилось.

— После столкновения один из парней сразу поднялся, другой долго сидел на корточках, его подняли,- добавили в службе аварийных комиссаров.

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