Неделя прошла: девушка с татуировкой на предплечье пропала в Новосибирске
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках пропавшей неделю назад 29-летней Ксении Михайловой.
— Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы: черные, длинные. В день пропажи была одета в темно-синюю удлиненную куртку, темно-синие джинсы, черную вязаную шапку и черные ботинки. С собой у девушки была серая сумка, — говорится в ориентировке отряда.
Из особых примет отмечают, что у девушки есть татуировка на предплечье.
Если вы знаете, где может находиться Ксения, или видели ее на улице, сообщите об этом волонтерам по номеру волонтеров — 8-800-700-54-52 или в службу спасения — 112.