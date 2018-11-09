2018-11-09T05:10:20+03:00
Общество

Неделя прошла: девушка с татуировкой на предплечье пропала в Новосибирске

О девушке и ее местонахождении ничего не известно уже 7 дней
Надежда ЯРКОВА
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Девушка пропала 2 ноября и с тех пор о ней ничего не известно. Фото: "Лиза Алерт".Девушка пропала 2 ноября и с тех пор о ней ничего не известно. Фото: "Лиза Алерт".
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках пропавшей неделю назад 29-летней Ксении Михайловой.

— Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы: черные, длинные. В день пропажи была одета в темно-синюю удлиненную куртку, темно-синие джинсы, черную вязаную шапку и черные ботинки. С собой у девушки была серая сумка, — говорится в ориентировке отряда.

Из особых примет отмечают, что у девушки есть татуировка на предплечье.

Если вы знаете, где может находиться Ксения, или видели ее на улице, сообщите об этом волонтерам по номеру волонтеров — 8-800-700-54-52 или в службу спасения — 112.

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