Как кукольный домик: в Академгородке ураганный ветер сдул большой шатер возле НГУ
Последствия усилившегося ветра можно было наблюдать уже вчера вечером в Советском районе. Там сдуло с места большую конструкцию возле НГУ.
— Установленное возле нового корпуса университета сооружение, сдуло сильными порывами ветра. Шатер стащило в углубление рядом со зданием, при этом изрядно потрепав, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Очевидец также отметил, что «конструкция представляет опасность для людей и машин».
Напомним, уже в четверг, 8 ноября вечером спасатели объявили в Новосибирске штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Сегодня также ожидается порывистый ветер, а во второй половине дня — резкое похолодание.
Ураганный ветер..