2018-11-09T04:31:27+03:00
Общество

Как кукольный домик: в Академгородке ураганный ветер сдул большой шатер возле НГУ

Усилившийся вчера вечером шквальный ветер сдул большой шатер возле НГУ
Надежда ЯРКОВА
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Поднявшийся ветер сдул большой шатер возле НГУ. Стоп-кадр с видео vk.com/act54.Поднявшийся ветер сдул большой шатер возле НГУ. Стоп-кадр с видео vk.com/act54.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Последствия усилившегося ветра можно было наблюдать уже вчера вечером в Советском районе. Там сдуло с места большую конструкцию возле НГУ.

— Установленное возле нового корпуса университета сооружение, сдуло сильными порывами ветра. Шатер стащило в углубление рядом со зданием, при этом изрядно потрепав, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец также отметил, что «конструкция представляет опасность для людей и машин».

Напомним, уже в четверг, 8 ноября вечером спасатели объявили в Новосибирске штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Сегодня также ожидается порывистый ветер, а во второй половине дня — резкое похолодание.

Ураганный ветер..

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