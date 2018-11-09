Как кукольный домик: в Академгородке ураганный ветер сдул большой шатер возле НГУ

СЕГОДНЯ 04:27 2018-11-09T04:31:27+03:00

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Последствия усилившегося ветра можно было наблюдать уже вчера вечером в Советском районе. Там сдуло с места большую конструкцию возле НГУ.

— Установленное возле нового корпуса университета сооружение, сдуло сильными порывами ветра. Шатер стащило в углубление рядом со зданием, при этом изрядно потрепав, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец также отметил, что «конструкция представляет опасность для людей и машин».

Напомним, уже в четверг, 8 ноября вечером спасатели объявили в Новосибирске штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Сегодня также ожидается порывистый ветер, а во второй половине дня — резкое похолодание.