2018-11-09T03:52:26+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 9 ноября придет резкое похолодание

Какая погода ждет новосибирцев в конце рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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Во второй половине дня погода резко испортится - придет резкое похолодание.Во второй половине дня погода резко испортится - придет резкое похолодание.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня днем в городе будет относительно тепло, но к вечеру погода испортится: придет резкое похолодание до минус 17 градусов.

— В пятницу, 9 ноября в Новосибирске ночью и в первой половине дня облачно, снег, местами метель, во второй половине дня переменная облачность, осадки прекратятся, и вместо них в город придет резкое похолодание. На дорогах снежные заносы и сильная гололедица. Температура днем будет минус 3-5 градусов, но к вечеру опустится до минус 15-17 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет дуть с порывами до 20 метров в секунду.

По области также ночью облачно, снег, местами небольшие метели, гололедные явления, днем переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, метели, по юго-востоку местами умеренный снег. На дорогах местами снежные заносы и сильная гололедица. Дневная температура составит минус 3-8 градусов, с понижением в течение дня до минус 18 градусов. Ночная температура опустится до минус 21 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег днем. Температура воздуха днем будет минус 5 градусов, к ночи опустится до минус 17 градусов. Выходные ожидаются морозными, осадки не прекратятся.

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