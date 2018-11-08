«Вы знаете, что я этого не совершал» - хоккеист, обвиняемый в убийстве полицейского, сказал на суде последнее слово

СЕГОДНЯ 18:19 2018-11-08T18:20:14+03:00

Новосибирца судят за вооруженное нападение на патруль. Прокуратура предлагает дать 24 года колонии, а обвиняемый говорит, что невиновен

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Заканчивается суд над Романом Литвиновым. Игрока из любительской хоккейной команды судят за несколько преступлений.

В 2006 году компания отморозков насмерть забила человека – обвинение считает, что Литвинов в этом участвовал. А в 2013 году преступник стал стрелять по сотрудникам ППС – тоже обвиняют Литвинова. Плюс к этому – уголовная статья 222 (незаконный оборот оружия).

Государственный обвинитель предложила дать Литвинову 24 года колонии строго режима. А сам хоккеист уверяет, что невиновен.

- Вы знаете, что я этого не совершал, - обратился он к судье. – Конечно, лучше найти меня, найти такого человека - козла отпущения - и будет всем удобно.

Напомним, неизвестный атаковал двух сотрудников ППС ночью в Калининском районе. Один из них – Виктор Кабак – погиб от смертельного ранения, второй – Аман Алспаев – пережил операцию и поправился.

Как выяснила редакция «КП»-Новосибирск» оба сотрудника употребляли курительные наркотики и находились на посту после очередной дозы. Кроме этого, они поддерживали тесную связь с наркоторговцем. Не смотря на это, Алспаева официально не стали обвинять в наркопреступлениях.

А за убийство офицера судят Литвинова. Согласно обвинению, налет на патруль никак не связан с наркоторговлей, а Литвинов совершил его «из чувства неприязни» к полиции.

Примечательно, что Алспаев изначально уверял, что не разглядел преступника, но на суде заявил, что узнал Литвинова.