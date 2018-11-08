«Серьезно травмировали девочку»: следователи возбудили уголовное дело после падение шкафов на детей в новосибирской школе

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-08T18:00:29+03:00

Шкафы упали на девочек, у которых был урок технологии. Фото: СКР по Новосибирской области.

Упавшая мебель задела пять человек, одна из школьниц получила серьезные травмы

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту падения шкафов на детей. Инцидент произошел еще 8 октября в школе № 82. В этот день на уроке технологии навесные шкафы рухнули на школьниц. Под мебелью оказались пять человек.

— Упавшие вместе с вытяжкой шкафы серьезно травмировали одну из девочек, еще четыре отделались ссадинами и ушибами, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Все остальные дети были просто напуганы случившимся. Ситуация вызвала сильную реакцию у родителей учеников, так как после происшествия детей не отпустили домой, а родителей не проинформировали о ЧП.

В СКР возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

— В ходе расследования удалось установить, что в августе 2018 года одна из мебельных фабрик Новосибирска по договору подряда устанавливала в школе шкафы, которые впоследствии и упали, — добавили в пресс-службе.