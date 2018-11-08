«Серьезно травмировали девочку»: следователи возбудили уголовное дело после падение шкафов на детей в новосибирской школе
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту падения шкафов на детей. Инцидент произошел еще 8 октября в школе № 82. В этот день на уроке технологии навесные шкафы рухнули на школьниц. Под мебелью оказались пять человек.
— Упавшие вместе с вытяжкой шкафы серьезно травмировали одну из девочек, еще четыре отделались ссадинами и ушибами, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.
Все остальные дети были просто напуганы случившимся. Ситуация вызвала сильную реакцию у родителей учеников, так как после происшествия детей не отпустили домой, а родителей не проинформировали о ЧП.
В СКР возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
— В ходе расследования удалось установить, что в августе 2018 года одна из мебельных фабрик Новосибирска по договору подряда устанавливала в школе шкафы, которые впоследствии и упали, — добавили в пресс-службе.