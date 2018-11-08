2018-11-08T15:42:38+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: Новосибирцев ждут погодные ЧС

Завтра утром прогнозируется обильный снег, а в течение дня резко похолодает
Екатерина КОМЯКОВА
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Снежно, холодно и скользко: новосибирцев предупреждают о погодных ЧС. Фото: nnov.kp.ruСнежно, холодно и скользко: новосибирцев предупреждают о погодных ЧС. Фото: nnov.kp.ru
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Управление МЧС по Новосибирской области распространяет экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Последствиями резкой перемены температур могут стать обрывы линий связи, аварии на системах теплоэлектроцентралей и ЖКХ, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличится количество ДТП.

— Рекомендуем жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области по возможности отказаться от загородных поездок на автомобиле без особой необходимости. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

Также новосибирцев просят не парковать машины под старыми деревьями и плохо закрепленными конструкциями.

— Ночью в первой половине дня ожидается снег, местами метель, во второй половине дня осадки прекратятся, резко похолодает. На дорогах — снежные заносы, сильная гололедица, — сообщает Западно-сибирский гидромет.

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