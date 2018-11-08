2018-11-08T14:38:09+03:00
Общество

В Новосибирске не могли разъехаться ассенизатор и «Скорая помощь»

Ситуация вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске не смогли разъехаться ассенизатор и «Скорая помощь».В Новосибирске не смогли разъехаться ассенизатор и «Скорая помощь».Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Почти анекдотический инцидент произошел в Новосибирске на улице Циолковского, рядом с домом номер 5. «Скорая» и ассенизатор не могли поделить дорогу.

— Медики и спецтехника не могли подняться в гору, — сообщает подписчик паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Спустя некоторое время автомобилям все же удалось разъехаться, однако сложившаяся ситуация продолжает активно обсуждаться в соцсетях.

— Это неудивительно, без шипов-то как заехать? А «Скорой» зимнюю резину не дают, — пишет в комментариях подписчик группы.

— Эта бедная машина вообще должна быть списана, а ее для «Скорой» используют, людей перевозят, — соглашаются другие.

— Конечно, дороги не чистят, резину не дают, в итоге «Скорая» долго едет, — возмущаются третьи, — а там, не дай бог, человек умирает. И как быть? Жить на крыльце больницы?

— А зима еще даже не началась, — добавляют четвертые.

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