Аварий станет меньше: в Новосибирской области 52 дороги получили современный вид

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-08T15:02:54+03:00

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В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подвел итоги по выполнению проекта «Безопасные и качественные дороги». В общей сложности отремонтировано и приведено к нормативному состоянию более 100 километров дорог, ликвидировано 19 мест концентрации ДТП. Всего к нормативному состоянию приведено 52 объекта. В первую очередь новосибирцы должны были заметить отремонтированные участки на улицах Русской, Немировича-Данченко, Бориса Богаткова, Красном проспекте, Димитровском мосту, на проезде Энергетиков, также в этом году полностью отремонтировали улицу Первомайскую. В других городах региона также заметны изменения в дорожной отрасли: в городе Оби отремонтирована улица Геодезическая, в Искитиме — улица Советская, в Бердске — Лунная, в Кольцово построена дорога №10. На региональном уровне продолжена реконструкция дорог «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» и «Новосибирск — Кочки — Павлодар».

Кроме того в этом году отремонтирован ряд дорог в районах области. Так в Венгеровском районе реконструкция прошла на двух объектах, общая протяженность которых составила 9,6 километра.

— Муниципальным образованиям на автодороги местного значения в этом году изначально было предусмотрено 2,8 миллиарда рублей. Однако, решением главы региона Андрея Травникова в марте этого года на ремонт дорог в сельской местности за счет перераспределения средств дорожного фонда дополнительно было выделено 1,5 миллиарда рублей, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В следующем году в Новосибирской области собираются отремонтировать дорогу «Мироновка — Петрушино» в Баганском районе. В целом же работы пройдут на 252,7 километра региональных и межмуниципальных дорог.