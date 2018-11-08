2018-11-08T15:02:54+03:00
Авто

Аварий станет меньше: в Новосибирской области 52 дороги получили современный вид

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» более 100 километров дорог приведено к нормативному состоянию
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
В общей сложности отремонтировано и приведено к нормативному состоянию более 100 километров дорог. Фото: nso.ruВ общей сложности отремонтировано и приведено к нормативному состоянию более 100 километров дорог. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подвел итоги по выполнению проекта «Безопасные и качественные дороги». В общей сложности отремонтировано и приведено к нормативному состоянию более 100 километров дорог, ликвидировано 19 мест концентрации ДТП. Всего к нормативному состоянию приведено 52 объекта. В первую очередь новосибирцы должны были заметить отремонтированные участки на улицах Русской, Немировича-Данченко, Бориса Богаткова, Красном проспекте, Димитровском мосту, на проезде Энергетиков, также в этом году полностью отремонтировали улицу Первомайскую. В других городах региона также заметны изменения в дорожной отрасли: в городе Оби отремонтирована улица Геодезическая, в Искитиме — улица Советская, в Бердске — Лунная, в Кольцово построена дорога №10. На региональном уровне продолжена реконструкция дорог «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» и «Новосибирск — Кочки — Павлодар».

Кроме того в этом году отремонтирован ряд дорог в районах области. Так в Венгеровском районе реконструкция прошла на двух объектах, общая протяженность которых составила 9,6 километра.

— Муниципальным образованиям на автодороги местного значения в этом году изначально было предусмотрено 2,8 миллиарда рублей. Однако, решением главы региона Андрея Травникова в марте этого года на ремонт дорог в сельской местности за счет перераспределения средств дорожного фонда дополнительно было выделено 1,5 миллиарда рублей, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В следующем году в Новосибирской области собираются отремонтировать дорогу «Мироновка — Петрушино» в Баганском районе. В целом же работы пройдут на 252,7 километра региональных и межмуниципальных дорог.

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экстренное предупреждение: Новосибирцев ждут погодные ЧС
В Новосибирске не могли разъехаться ассенизатор и «Скорая помощь»
Готовьтесь к пробке: в центре Новосибирска ограничат проезд для транспорта
Инкубатор физиков: два новосибирских вуза вошли в рейтинг лучших мировых университетов
Вышел на охоту: вылезший на пути перед 13-м трамваем «Ниссан» остался без бампера
Стыдоба: откровенный танец, за который ругали сибирячку, посмотрели 33 миллиона человек
Надели теплый бушлат и шапку: новосибирское МЧС встретила камбоджийского генерала
«Тащил за одежду»: новосибирец спас соседа из горящей квартиры в Кольцово
Семейный бизнес: в Новосибирске муж с женой попались на торговле наркотиками
За границу за 3 миллиона: новосибирец оплатил крупный долг, чтобы поехать в командировку
Прямо из Китая: таможенники задержали поддельные Bentley и BMW
«Мальвина уже не та»: новосибирцев удивила девушка с розовыми волосами и в розовом пальто
Солдатские письма сибиряков станут сюжетом для спектакля
Погода на день в Новосибирске: 8 ноября снег и плюс 2 градусов
Рэпер Feduk устроил страстные танцы с сибирячкой в баре
Шпагат при любых условиях: сибирячка удивляет своей растяжкой на улицах города
Застряли в лесу из-за метели: попавших в снежную ловушку школьников вызволяли новосибирские спасатели
Работники года: дорожники, метающие песок на машины, стали героями соцсетей
Критик напишет детектив: автором нового Тотального диктанта станет Павел Басинский
Еще хуже будет: Новосибирск засыплет мокрым снегом
«Я даже решила, что это розыгрыш»: сибирячку забрали в отдел полиции за сильно худые руки
Кудрявым птичкам нужна рыбка: новосибирцев просят принести улов для спасения пеликанов
«Признался, чтобы не изнасиловали жену» - экс-милиционера Евгения Чуплинского снова судят за 19 убийств
Ломают руки и разбивают головы: в новосибирских травмпунктах из-за гололеда выстроились очереди
«Считают себя лучше всех»: новосибирцы возмущены водителями, объезжающими пробку под «кирпич»
Навязанная страховка: сибиряков атаковали ненужными предложениями от банков
Губернатор приостановил разработку проекта онкоцентра в Новосибирске