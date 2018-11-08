Готовьтесь к пробке: в центре Новосибирска ограничат проезд для транспорта
Ремонт теплотрассы ограничит проезд в центре Новосибирска почти на две недели
Улицу в центре Новосибирска перекопают из-за ремонта теплотрассы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске с сегодняшнего дня временно ограничивается движение на участке улицы Семьи Шамшиных.
— С четверга, 8 ноября ограничивается движение транспорта по ул. Семьи Шамшиных в районе дома № 52. Это связано с проведением аварийного ремонта теплотрассы. Из-за работ, проезжая часть будет сужена на восемь метров, — рассказали в пресс-службе.
Планируется, что работы закончатся к 20 ноября.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться временными знаками, информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения.