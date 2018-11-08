Инкубатор физиков: два новосибирских вуза вошли в рейтинг лучших мировых университетов

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-08T11:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

НГТУ и НГУ вошли в рейтинг лучших мировых вузов, в которых изучают и преподают физические науки. Причем НГТУ вошел в рейтинг впервые.

— Рейтинг составлен и опубликован авторитетным образовательным журналом Times Higher Education (THE) на сайте журнала в ночь с 7 на 8 ноября. Всего в рейтинг вошло 26 вузов из России, в стране НГТУ занял 18 место, обогнав РУДН, УрФУ, Южный федеральный университет, Сибирский федеральный университет и другие крупные вузы России. На первом месте в России МФТИ, на втором МИФИ, МГУ занял 3 место, — рассказали в пресс-службе управления информационной политикой

НГТУ.

Специалисты THE оценивали успешность университетов по 13 факторам, условно разбитых на пять направлений. Они учитывали инновации, международное взаимодействие, образование, исследования и цитирования. Эксперты рейтинга оценивали учебную среду вузов, объем научных исследований и доход от них, а также публикационную активность и развитие международного сотрудничества. Рейтинг включает в себя широкий спектр узких предметных областей, таких как «Математика и статистика», «Физика и астрономия», «Химия», а также «Геология, экология, науки о Земле».

-Мы попали в рейтинг, прежде всего, за счет роста количества и качества научных публикаций, за счет сотрудничества с ведущими научными организациями. Во-первых, это сотрудничество с Институтом ядерной физики СО РАН, в том числе работа над проектом синхротрона СКИФ в рамках проекта «Академгородок 2.0». Во-вторых, мы создали лабораторию квантовой криогенной электроники для исследования физических процессов в микроволновых квантовых структурах, на базе которых строится квантовый компьютер. По этому направлению мы сотрудничаем с Институтом фотонных технологий имени Лейбница в Германии, — отметил проректор НГТУ по научной работе Алексей Вострецов.

Второй новосибирский вуз, вошедший в рейтинг — НГУ, находится в группе со 151 по 175 место, а в прошлом году он был в группе со 126 по 150 место.