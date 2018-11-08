2018-11-08T10:11:37+03:00
Происшествия

Вышел на охоту: вылезший на пути перед 13-м трамваем «Ниссан» остался без бампера

В Новосибирске трамвай №13 продолжает зимний сезон охоты: на этот раз кары не избежал водитель за рулем «Ниссана»
Надежда ЯРКОВА
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"Ниссан" выехал на рельсы и был подбит тринадцатым трамваем."Ниссан" выехал на рельсы и был подбит тринадцатым трамваем.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария произошла в четверг, 8 ноября в Октябрьском районе на лице Гурьевская.

— Водитель за рулем седана Nissan решил свернуть с дороги и не пропустил трамвай, который ехал в попутном направлении. От удара «Ниссан» остался без переднего бампера, вагон трамвая получил косметические повреждения, — Сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте. — В салоне трамвая никто не пострадал.

Пользователи соцсетей активно обсуждают аварию с участием легендарного в Новосибирске трамвае. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Да уж, инстинкт самосохранения полностью отсутствует у водителей. Номер трамвая та смотреть надо,- отмечает один.

— 13-й всегда прав!- добавляет второй.

— У 13 трамвая это имидж такой, давить все на своем пути и не в коем случае не тормозить,- поясняет третий.

— Трамвай продолжает охоту? А по-моему, на трамвай охоту ведут, раз вечно под него лезут,- рассуждает четвертый.

"Ниссан" в аварии остался без бампера. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

"Ниссан" в аварии остался без бампера.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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