Вышел на охоту: вылезший на пути перед 13-м трамваем «Ниссан» остался без бампера
Авария произошла в четверг, 8 ноября в Октябрьском районе на лице Гурьевская.
— Водитель за рулем седана Nissan решил свернуть с дороги и не пропустил трамвай, который ехал в попутном направлении. От удара «Ниссан» остался без переднего бампера, вагон трамвая получил косметические повреждения, — Сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте. — В салоне трамвая никто не пострадал.
Пользователи соцсетей активно обсуждают аварию с участием легендарного в Новосибирске трамвае. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Да уж, инстинкт самосохранения полностью отсутствует у водителей. Номер трамвая та смотреть надо,- отмечает один.
— 13-й всегда прав!- добавляет второй.
— У 13 трамвая это имидж такой, давить все на своем пути и не в коем случае не тормозить,- поясняет третий.
— Трамвай продолжает охоту? А по-моему, на трамвай охоту ведут, раз вечно под него лезут,- рассуждает четвертый.
"Ниссан" в аварии остался без бампера.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»