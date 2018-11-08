Стыдоба: откровенный танец, за который ругали сибирячку, посмотрели 33 миллиона человек

СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-08T09:48:21+03:00

Полина признается, что не ожидала такой популярности в Интернете. Фото: стоп-кадр.

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Новосибирская танцовщица Полина Дубкова и представить не могла, что после ролика на песню Ahzee «Go Gyal» на нее свалиться такая популярность. Ее видео уже набрало более 33 миллионов просмотров на Youtube.

- Не ожидала такого, но приятно, что мою работу оценили. Мы вместе с моими ученицами почти неделю репетировали танец, сами съемки шли целый день, - рассказывает Полина.

Правда, мнение пользователей соцсетей о танце Полины разделились:

- Классно, все просто супер: и танец, и отличная съемка, и, конечно, шикарные девушки, - не скупятся на комплименты одни.

- Клип - огонь, умница просто. Очень нравится, как танцуешь, - хвалят Полину другие.

- Мое мнение - слишком вульгарно, - не согласны с ними третьи.

- Танец намного лучше можно станцевать. И без того, что все вываливается. Стыдоба, - считают четвертые.

Сама Полина признается: хоть иногда и читает комментарии, на плохие внимание старается не обращать.