2018-11-08T09:31:41+03:00
Общество

Надели теплый бушлат и шапку: новосибирское МЧС встретила камбоджийского генерала

В Новосибирскую область для обмена опытом работы служб прилетел генерал-майор из Камбоджи
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
В Новосибирск для обмена опытом прилетел генерал-майор из Камбоджи. Фото: МЧС по Новосибирской области.В Новосибирск для обмена опытом прилетел генерал-майор из Камбоджи. Фото: МЧС по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Сотрудники МЧС России часто бывают за рубежом для проведения различных поисково-спасательных операций, для работы в зоне бедствий и катастроф, помогая иностранным коллегам в тушении природных пожаров и для оказания гуманитарной помощи, в их числе и новосибирские спасатели.

— В рамках инновационного форума, который проводит мэрия Новосибирска совместно с Российской ассоциацией международного сотрудничества, сотрудники МЧС России встретились с руководителем противопожарной полиции и службы спасения, представителем Министерства внутренних дел Камбоджи генерал-майором Нет Ванта, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Господин Нет Вангу высоко оценил работу новосибирских спасателей. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Господин Нет Вангу высоко оценил работу новосибирских спасателей. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов лично сопровождал иностранного коллегу во время рабочей поездки. Он рассказал о структуре и поделился результатами работ новосибирских спасателей. Камбоджийский генерал в свою очередь отметил, что на данный момент отношения между Россией и Камбоджой возрождаются, и иностранные коллеги хотят перенять опыт работы новосибирских спасателей для совершенствования своей системы.

— Наша служба спасения только начинает развиваться, например, в структуре сейчас работают 1300 человек, из них 51 девушка, также имеется 338 единиц техники, из которых в столице находится 38 пожарных машин. Что касается статистики, то на территории Королевства Камбоджи всегда большой риск возникновения ландшафтных пожаров, особенно в апреле, когда температура достигает своего максимума, всего в месяц происходит порядка 87 происшествий, отметил генерал Нет Вангу.

В Новосибирске уже наступила зима, поэтому господина Нет Ванту одели в теплый бушлат МЧС России и зимний головной убор.

Майор высоко оценил оснащенность спасательного подразделения и выразил свое стремление к развитию отношений между ведомствами двух стран. Помимо этого, Нет Ванта побывал возле памятника пожарным и спасателям в Новосибирске и посетил Учебный центр ГО и ЧС и музей пожарно-спасательной службы.

Генералу показали работу спецслужб в городе. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Генералу показали работу спецслужб в городе. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вышел на охоту: вылезший на пути перед 13-м трамваем «Ниссан» остался без бампера
Стыдоба: откровенный танец, за который ругали сибирячку, посмотрели 33 миллиона человек
«Тащил за одежду»: новосибирец спас соседа из горящей квартиры в Кольцово
Семейный бизнес: в Новосибирске муж с женой попались на торговле наркотиками
За границу за 3 миллиона: новосибирец оплатил крупный долг, чтобы поехать в командировку
Прямо из Китая: таможенники задержали поддельные Bentley и BMW
«Мальвина уже не та»: новосибирцев удивила девушка с розовыми волосами и в розовом пальто
Солдатские письма сибиряков станут сюжетом для спектакля
Погода на день в Новосибирске: 8 ноября снег и плюс 2 градусов
Рэпер Feduk устроил страстные танцы с сибирячкой в баре
Шпагат при любых условиях: сибирячка удивляет своей растяжкой на улицах города
Застряли в лесу из-за метели: попавших в снежную ловушку школьников вызволяли новосибирские спасатели
Работники года: дорожники, метающие песок на машины, стали героями соцсетей
Критик напишет детектив: автором нового Тотального диктанта станет Павел Басинский
Еще хуже будет: Новосибирск засыплет мокрым снегом
«Я даже решила, что это розыгрыш»: сибирячку забрали в отдел полиции за сильно худые руки
Кудрявым птичкам нужна рыбка: новосибирцев просят принести улов для спасения пеликанов
«Признался, чтобы не изнасиловали жену» - экс-милиционера Евгения Чуплинского снова судят за 19 убийств
Ломают руки и разбивают головы: в новосибирских травмпунктах из-за гололеда выстроились очереди
«Считают себя лучше всех»: новосибирцы возмущены водителями, объезжающими пробку под «кирпич»
Навязанная страховка: сибиряков атаковали ненужными предложениями от банков
Губернатор приостановил разработку проекта онкоцентра в Новосибирске