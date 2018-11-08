Надели теплый бушлат и шапку: новосибирское МЧС встретила камбоджийского генерала

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-08T09:31:41+03:00

В Новосибирск для обмена опытом прилетел генерал-майор из Камбоджи. Фото: МЧС по Новосибирской области.

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Сотрудники МЧС России часто бывают за рубежом для проведения различных поисково-спасательных операций, для работы в зоне бедствий и катастроф, помогая иностранным коллегам в тушении природных пожаров и для оказания гуманитарной помощи, в их числе и новосибирские спасатели.

— В рамках инновационного форума, который проводит мэрия Новосибирска совместно с Российской ассоциацией международного сотрудничества, сотрудники МЧС России встретились с руководителем противопожарной полиции и службы спасения, представителем Министерства внутренних дел Камбоджи генерал-майором Нет Ванта, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Господин Нет Вангу высоко оценил работу новосибирских спасателей. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов лично сопровождал иностранного коллегу во время рабочей поездки. Он рассказал о структуре и поделился результатами работ новосибирских спасателей. Камбоджийский генерал в свою очередь отметил, что на данный момент отношения между Россией и Камбоджой возрождаются, и иностранные коллеги хотят перенять опыт работы новосибирских спасателей для совершенствования своей системы.

— Наша служба спасения только начинает развиваться, например, в структуре сейчас работают 1300 человек, из них 51 девушка, также имеется 338 единиц техники, из которых в столице находится 38 пожарных машин. Что касается статистики, то на территории Королевства Камбоджи всегда большой риск возникновения ландшафтных пожаров, особенно в апреле, когда температура достигает своего максимума, всего в месяц происходит порядка 87 происшествий, отметил генерал Нет Вангу.

В Новосибирске уже наступила зима, поэтому господина Нет Ванту одели в теплый бушлат МЧС России и зимний головной убор.

Майор высоко оценил оснащенность спасательного подразделения и выразил свое стремление к развитию отношений между ведомствами двух стран. Помимо этого, Нет Ванта побывал возле памятника пожарным и спасателям в Новосибирске и посетил Учебный центр ГО и ЧС и музей пожарно-спасательной службы.